HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lice’de 4 farklı noktada 877 kilogram esrar ele geçirildi

Lice’de 4 farklı noktada 877 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Bağlan Mahallesi kırsalında, icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Bağlan Mahallesi kırsalında, icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı. Operasyonda, 4 farklı noktada 812 kilogramı toz, 65 kilogramı kubar olmak üzere toplam 877 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, ele geçirilen esrarın muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesi Bağlan mahallesi kırsalında, icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda, 4 farklı noktada 812 kilogramı toz, 65 kilogramı kubar olmak üzere toplam 877 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Esrar maddeleri numune alınmasını müteakip muhafaza altına alınmıştır” denildi.
Açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasımİlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Metil alkol zehirlenmesi belirtileri!Metil alkol zehirlenmesi belirtileri!
1/
En Çok Okunan Haberler
Fransa Türkiye'deki büyükelçisini ülkeye çağırdı
Fransa Türkiye'deki büyükelçisini ülkeye çağırdı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Ablasından tehdit gibi sözler! 'Konuşursam...'
Ablasından tehdit gibi sözler! 'Konuşursam...'
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Diğer Haberler
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın
Kağıthane’de hareketli dakikalar!
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
Türkiye, yeni NAVTEX ilan etti
İzmir Kordon’da koronavirüse davetiye çıkartan görüntüler
Kordon’da koronavirüse davetiye çıkartan görüntüler
İstanbul’da sis etkili oldu! Kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul’da bugün! Adeta kayboldular...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.