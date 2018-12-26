HABER

Lice'de 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 09:44 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.  Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlenecek.

LİCE (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlenecek. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice ilçesine bağlı Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezraları 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklandığı bildirildi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Evde sahte içki imalatına Jandarma baskınıEvde sahte içki imalatına Jandarma baskını
Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandıYunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

Günlük burç yorumları: 26 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

26 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Sakarya'da korkunç olay! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Tacizci olduğu iddia edilen kişiye mahalleliden meydan dayağı

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.