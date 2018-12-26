Lice'de 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı (2)

YASAK KALDIRILDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon öncesi Birlik, Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezralarında bu sabah ilan edilen soğaka çıkma yasağı, akşam saatlerinde kaldırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Birlik, Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezraları 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 18.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.

