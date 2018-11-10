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Lice'de 73 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 00:34 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik, 7 Kasım tarihinde düzenlenen operasyon öncesi, sivil vatandaşların zarar görmemesi için 73 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı, saat 00.00 itibariyle kaldırıldı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik, 7 Kasım tarihinde düzenlenen operasyon öncesi, sivil vatandaşların zarar görmemesi için 73 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı, saat 00.00 itibariyle kaldırıldı.
Lice ilçesine bağlı 19 köy ve bu köylere bağlı 54 mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Yalımlı, Mahmutlu, Akçabudak, Ulucak, Örtülü, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Bayırlı, Baharlar, Üçdamlar, Erginköy, Yamaçlı, Yaprakköy, Kıralan, Dernek, Gürbeyli ve Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Leyhosor, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Hevsel, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Kilimli, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Gelberi, Eskiköy, Hegogozer, Semezi, Bilgin, Koçmarin, Yaka, Karaç, Kumımirza, Mehmedil, Sağlık, Körtan, Körha, Silkito, Hamzabey, Kayadibi, Baverda, Aşağıhodik, Konuklu, Yeşilburç, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Muradiye, Mengusi, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem, Kumluca, Perpank, Sıkas, Gucik ve Yıldız mezralarında, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 09 Kasım 2018 Cuma günü saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."

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