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Lice'de 851 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, birden fazla tarlada ekili 851 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

LİCE (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, birden fazla tarlada ekili 851 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri, yakılarak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ilçesinde 'Şehit Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu-02' adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyonda arama yapılan çok sayıda tarlada Hint keneviri ekili olduğu tespit edildi. Tarlalardan sökülen toplam 851 bin kök Hint keneviri, yakılarak imha edildi.

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