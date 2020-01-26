Lice’de korkutan yangın: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde iki katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Lice ilçe merkezinde bulunan 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunanlar dışarı çıkarken, yangına müdahale edip söndürmek isteyen 2 kişi alevlerin kıyafetlerine sıçraması sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, 110 itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan 2 kişi ise, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Lice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



