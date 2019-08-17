HABER

Lice'de minibüs devrildi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 14:48 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Lice'de minibüs devrildi: 7 yaralı

Emrah KIZIL/LİCE (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Damar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GK 076 plakalı inşaat malzemelerinin taşındığı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada hurdaya dönen minibüs, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

FOTOĞRAFLI

Lice'de minibüs devrildi: 7 yaralıLice'de minibüs devrildi: 7 yaralıLice'de minibüs devrildi: 7 yaralıLice'de minibüs devrildi: 7 yaralı

Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi! Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi!
Şirince'de orman yangınıŞirince'de orman yangını
Hırsızlar fıstık bahçesine dadandıHırsızlar fıstık bahçesine dadandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.