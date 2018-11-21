Lice'de narko-terör ve kaçak elektrik operasyonu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında, 18-20 Kasım tarihlerinde komando, polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, terör ögütü üyelerinin kullandığı 3 mağara ile 1 sığınak ele geçirildi. Sığınak ve mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi bulunurken, narko-terör operasyonu kapsamında yapılan aramalarda ise 276 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca köy ve mezralarda yapılan kontrollerde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 10 ev sahibine de 15 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Lice ilçesi kırsalında 18 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım tarihinde sona eren operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde, 18 Kasım 2018 Pazar günü saat 20.00’dan itibaren jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-10 Özel Birlik Operasyonu, 20 Kasım 2018 Salı günü saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 3 adet mağara ve 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak ve mağara içerisinde; 4 adet battaniye, 1 adet hasır, 2 adet 5x5 metre ebatlarında sera naylonu, 1 adet boş jelikan, 7 metre branda ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 276 kilo 50 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; görevli personel tarafından, 473 şahıs ve 170 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 10 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmış, haklarında 15 bin 550 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

