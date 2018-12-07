Lice'de örgütün sözde maliye ve cephane birimine operasyon

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaleti maliye ve cephane birimine yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi. Lice ilçesine bağlı Ortaç köyünde R.T. ve M.T. isimli 2 kişinin evlerine düzenlenen operasyon sonuçlarına ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespiti amacıyla sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde; sözde Amed eyaleti maliye ve cephane birimi sorumlusu 'Seyit Batman' kod adlı Ekrem İptaş isimli teröriste ait çantanın Lice ilçesi Ortaç köyünde ikamet eden R.T. ve M.T. isimli şahısların ev ve eklentilerinde bulunduğu yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine, Ortaç köyünde anılan şahısların aynı bahçe içerisinde bulunan ev ve eklentilerinde arama faaliyeti yapmak maksadıyla, 3 J.Komd.Timi ile 1 istihbarat unsurunun katılımıyla 06 Aralık 2018 Perşembe günü saat 05.30 itibariyle icrasına başlanılan Şehit Uzm.J.V.Kad.Çvş. Mehmet Koçak istihbarata dayalı nokta operasyonu, aynı gün saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. OPERASYONDA İŞ MAKİNALARI KULLANILDI Ortaç köyünde icra edilen temas ve adli aramalar neticesinde, anılan şahısların ev, eklenti ve bahçelerinde iş makinelerinin de yardımıyla yapılan aramalarda, ev içerisinde ve bahçede toprağa gömülü 2 jelikan bidon içerisinde; 1 adet Sigsauer marka tabanca, 2 Kalaşnikof P.Tf., 5 Kalaşnikof P.Tf.şarjörü, 60 adet 7.62 mm. Kalaşnikof P.Tf. fişeği, 15 adet 9 mm. tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 el dürbünü, 1 panço, 1 met, 26 gizleme ağı, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, 1 kütüklük, 36 kg toz ve 8 kg kubar olmak üzere toplam 44 kg esrar maddesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler ve esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. İcra edilen adli arama faaliyetleri esnasında; hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan aranıyor kaydı bulunan A.K. isimli şüpheli, M.T isimli şahsın evinin yatak odasında yatakların altına gizlenmiş şekilde yakalanmış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince gözaltına alınmıştır."

