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Lice'de otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 4 ağır yaralı-2 (TAMAMI)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, kontrolde çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Halim Tosun, yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi ağır yaralandı.  Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda meydana geldi.

Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, kontrolde çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Halim Tosun, yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ER 447 plakalı otomobil, Lice ilçesi yol ayrımında hareket halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Halim Tosun yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülüp, tedaviye alınırken, kazada hayatını kaybeden Halim Tosun'un cenazesi otopsi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikeleri bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Tosun'un yakınları, gözyaşlarına hakim olamayarak, sinir krizi geçirdi.

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