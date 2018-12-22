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Lice'de terör operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 12:40 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 103 kilo esrar, ruhsatsız tüfek, terörist kıyafeti ve hücum yeleği ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Lice'de terör operasyonu: 3 gözaltı

LİCE (Diyarbakır),(DHA) - DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 103 kilo esrar, ruhsatsız tüfek, terörist kıyafeti ve hücum yeleği ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerıne Serince köyünde belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan ev ve bahçede 103 kilo esrar, 7 bidon, 4 kalem pil, 2 el feneri, 2 hücum yeleği, terörist kıyafeti, 1 sırt çantası, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, dürbün, gaz maskesi, ruhsatsız av tüfeği ve 75 fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, M.P., D.P., M.Ç. gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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Lice'de terör operasyonu: 3 gözaltı

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