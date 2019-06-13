HABER

Lice'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 09:53 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan, uzaktan komutalı 50 kilo ağırlığındaki patlayıcı, imha edildi.

Lice'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

LİCE (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan, uzaktan komutalı 50 kilo ağırlığındaki patlayıcı, imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın Lice ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Birlik köyü kırsalında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Arama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü birbiriyle bağlantılı 19 litrelik plastik bidon içerisine 50 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı bulundu. Yapılan incelemede, patlayıcının anahtar sisteminin, uzaktan komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi. El yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü bir şekilde imha edildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Lice'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildiLice'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildiLice'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Diyarbakır’da uzaktan kumandalı patlayıcı ele geçirildiDiyarbakır’da uzaktan kumandalı patlayıcı ele geçirildi
(Özel) Üsküdar’da motosikletlinin ‘tek teker terörü’ kamerada(Özel) Üsküdar’da motosikletlinin ‘tek teker terörü’ kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.