Lice'de toprağa gizlenmiş 68 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'IN Lice ilçesine bağlı Esenler Mahallesi kırsalında dün yapılan arazi aramalarında, toprağa gizlenmiş şekilde, 42,8 kilo toz esrar ile 25,8 kilo skunk olmak üzere toplam 68,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Lice ilçesinde ele geçirilen uyuşturucularla ilgili olarak Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi Esenler Mahallesi mülki sınırları içerisinde 03 Ekim 2018 günü icra edilen arama faaliyetinde; arazide gizlenmiş şekilde 42,8 kg toz esrar ile 25,8 kg skunk maddesi olmak üzere toplam 68,6 kg uyuşturucu madde yakalandı. Olayla ilgili olarak Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

