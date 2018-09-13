Lice'de toprağa gömülü 817 kilo esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü 817 kilo esrar ve 45 bin 876 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Lice ilçesine bağlı Yalaza köyüne operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de görev aldığı operasyonda, toprağa gömülü 805 kilo toz, 12 kilo kubar olmak üzere toplam 817 kilo esrar ile 45 bin 876 kök Hint keneviri, 1 adet AK-47 silah, 698 adet M-16 mermisi ele geçirdi.
Hint kenevirleri, operasyon bölgesinde imha edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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