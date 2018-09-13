HABER

Lice'de toprağa gömülü 817 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü 817 kilo esrar ve 45 bin 876 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Lice'de toprağa gömülü 817 kilo esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü 817 kilo esrar ve 45 bin 876 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Lice ilçesine bağlı Yalaza köyüne operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de görev aldığı operasyonda, toprağa gömülü 805 kilo toz, 12 kilo kubar olmak üzere toplam 817 kilo esrar ile 45 bin 876 kök Hint keneviri, 1 adet AK-47 silah, 698 adet M-16 mermisi ele geçirdi.
Hint kenevirleri, operasyon bölgesinde imha edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Lice'de toprağa gömülü 817 kilo esrar ele geçirildiLice'de toprağa gömülü 817 kilo esrar ele geçirildiLice'de toprağa gömülü 817 kilo esrar ele geçirildiLice'de toprağa gömülü 817 kilo esrar ele geçirildi

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Kaçakları taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 17'si polis, 40 yaralıKaçakları taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 17'si polis, 40 yaralı
FETÖ şüphelisi 12 asker adliyeye sevk edildiFETÖ şüphelisi 12 asker adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!

Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!

Lüks otomobil kuaför dükkanına daldı

Lüks otomobil kuaför dükkanına daldı

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.