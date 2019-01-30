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Lice'de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:27 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 38 kilo esrar, 14 kilo kenevir tohumu, ruhsatsız 3 av tüfeği, 78 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Lice'de uyuşturucu operasyonu

LİCE (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 38 kilo esrar, 14 kilo kenevir tohumu, ruhsatsız 3 av tüfeği, 78 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, cezaevi firarisi 2 kişi de yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında, jandarma komando timlerinin katılımıyla 'Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik- 15 Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 38 kilo esrar, 14 kilo kenevir tohumu, ruhsatsız 3 av tüfeği, 78 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde ise 2 konut ve eklentileri arandı, 30 kişi ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) sorgulamaları yapıldı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

FOTOĞRAFLI

Lice'de uyuşturucu operasyonuLice'de uyuşturucu operasyonu

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