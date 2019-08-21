HABER

Lice'deki terör operasyonunda 974 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 974 kilo esrar ile 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ele geçirildi.

LİCE (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 974 kilo esrar ile 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice'nin dağlık ve kırsal alanlarında, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'den itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katımıyla 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık-165 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon, 20 Ağustos Salı günü saat 22.00'de tamamlandı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada; 7 noktada toplam 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ile 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından olay yerinde imha edilirken, ele geçirilen esrara ise el koyuldu. Jandarma ekiplerince R.K., R.Ö., M.A. ile A.A gözaltına alındı.

PARTNER Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler
Çanakkale’de 201 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 201 kaçak göçmen yakalandı
Manisa’da durdurulan araçtan bin 720 adet uyuşturucu çıktıManisa’da durdurulan araçtan bin 720 adet uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.