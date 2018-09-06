Lice’nin 43 Yıldır Sarılmayan Yarası

6 Eylül 1975 Lice için acı bir gün. 43 yıl önce bugün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 2 bin 385 kişi yaşamına mal oldu. İlçe merkezi ve çevresinde 8 bin 159 yapı ağır, 4 bin 550 yapı ise orta derecede hasar gördü.

Bugün depremin yıldönümü. O günün canlı tanıklarından biri 81 yaşındaki Bahri Saruhan. Saruhan yaşadıklarını Amerika’nın Sesi’ne anlattı: ”Öğleden sonraydı, evde uyuyordum. Birden yer sallanmaya başladı. Evin üstünde taş silindir vardı, oğlum onunla oynuyor sandım. Baktım çocuk yanımda uyuyor. Annem kapıdaydı, birden deprem oluyor diye bağırdı. Komşuların da bahçedeydi. Lice’ye baktık, toz duman altında kalmış. Hiçbir şey görünmüyordu. Kardeşim orada öğretmendi. Bize bir şey olmadı, köydeki evler, evimiz biraz hasar gördü ama insanlara bir şey olmadı.”

Bu acı olayın üzerinden 43 yıl geçti ancak yaraları hala sarılmadı. Depremden sonra depremzedeler için bin 625 prefabrik konut ile 33 işyeri yapıldı. Dönemin hükümeti, kalıcı konutların 5 yıl içinde yapılacağını söylese de, yapılmadı. İlçe halkı yıllardır 50 metrekarelik prefabrik konutlarda yaşamak zorunda kaldı. Ancak konutlar, yıllar içerisinde çürümeye yüz tuttu. Ev sahipleri her yıl onarsa da, evlerin her tarafı dökülüyor.