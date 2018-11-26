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Lice'ye bağlı 11 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 08:20 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesine bağlı 4 köy ve bağlı 7 mezra kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi için bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesine bağlı 4 köy ve bağlı 7 mezra kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi için bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Lice ilçesi kırsalındaki 11 köy ve mezrada düzenlenecek operasyon öncesi ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Bayırlı, Baharlar, Yaprakköy ve Yünlüce köyleri ile Konuklu, Yeşilburç, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, ve Kumumirza mezralarında, 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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