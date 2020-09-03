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Lider değişti: AnTuTu ağustos ayının en iyi Android telefonlarını açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

AnTuTu, en iyi Android akıllı telefonlar Ağustos 2020 listesini paylaştı. AnTuTu'nun akıllı telefonları AnTuTu Benchmark sonuçlarına göre sıraladığı 'Ağustos ayının en iyi Android telefonları' listesinde lider değişti. İşte Android telefonlar için oluşturulan en iyi akıllı telefonlar listesi!

Lider değişti: AnTuTu ağustos ayının en iyi Android telefonlarını açıkladı!

AnTuTu akıllı telefon almanın arefesinde olan kullanıcılara her ay çok önemli bir liste paylaşıyor. Bu listede AnTuTu, AnTuTu Benchmark sonuçlarına göre en güçlü Android telefonları sıralanıyor. Geride bıraktığımız ay, temmuz ayının en güçlü Android telefonlarını paylaşan AnTuTu, geleneceğini yazın son ayı olan ağustos için de bozmadı. AnTuTu, yaptığı paylaşım ile en iyi Android akıllı telefonlar Ağustos 2020 listesini yayınladı.

İŞTE AĞUSTOS AYININ EN İYİ ANDROİD AKILLI TELEFONLARI

En güçlü Android akıllı telefonlar listesinde bu ay lider değişti. Ağustos ayında listenin ilk sırasında bulunan Oppo Find X2 Pro yerini Xiaomi'nin onuncu yılına özel olarak çıkarttığı akıllı telefonu Xiaomi Mi 10 Ultra'ya bıraktı. Xiaomi Mi 10 Ultra'yı ise IQOO 5 izledi. AnTuTu'nun paylaştığı listenin tamamı ise şöyle:

AnTuTu en iyi Android telefonlar ağustos 2020

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Listeye baktığımızda bizi yine Snapdragon 865 serisi işlemcilere sahip olan akıllı telefonlar karşılıyor. Snapdragon 865 Plus kullanan iki model ise listede üst sıralarda konumlanıyor. Yine Snapdragon 865 Plus kullanan Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 ise listede yer almıyor. Bunun nedeni ise AnTuTu'nun kuralı. Zira, AnTuTu belirli bir sayıda kullanıcı tarafından test edilmiş akıllı telefonlara listesinde yer veriyor. Anlaşılan Galaxy Note 20 ailesi henüz bu seviyeye yaklaşamadı. Fakat tahminler telefonun ekim ayında yayınlanacak 'en iyi Android telefonlar Eylül 2020' listesinde yer vereceği yönünde.

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