Lider el değiştirdi: DxOMark'ın yeni lideri Huawei P40 Pro oldu!

Huawei P40 Pro, henüz 27 Mart günü tanıtıldı. Tanıtımda dikkat çeken en önemli detay, şüphesiz ki Huawei P40 Pro'nun kameralarıydı. Zira, Huawei P40'ın sahibi olduğu kamera sistemi fazlasıyla tatminkar gözüküyordu ve Huawei'nin yaptığı yazılımsal iyileştirmeler ile DxOMark'ta Xiaomi Mi 10 Pro'yu zorlayacağı neredeyse kesin gibiydi. Nitekim bugün DxOMark ekibi, hem Huawei P40 Pro'nun test sonuçlarını hem de DxOMark'ın yeni liderini açıkladı.

İŞTE HUAWEİ P40 PRO'NUN DXOMARK PUANI

DxOMark ekibi, doğal ışık koşulları altında iç ve dış mekanlarda bazı fotoğraflar ve videolar çekti. Huawei P40 Pro'yu çeşitli benchmark testleriyle de test eden ekip, Huawei P40 Pro'ya fotoğraf çekme yetenekleri için 140; video çekme yetenekleri için ise 105 puan verdi. Genel ortalamada ise akıllı telefon 128 puan almayı başardı.

P40 PRO ZİRVEYE YERLEŞTİ

P40 Pro, bu sonuçlara göre DxOMark'ın test ettiği en iyi fotoğraf çeken akıllı telefon oldu ve Oppo Find X2 Pro'dan birinciliği devraldı. Huawei P40 Pro, Oppo Find X2 Pro'nun yanı sıra Xiaomi Mi 10 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi akıllı telefonları da geride bıraktı.

