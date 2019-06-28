Japonya’ya gelen G20 üyesi ülke liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto’da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesi gezilerinin ardından aile fotoğrafına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, ülke liderlerinin eşleriyle aile fotoğrafı çekildi. Kyoto’da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesi gezilerini tamamlayan lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi.
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
Lider eşleri aile fotoğrafında
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