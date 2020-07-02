Lider şaşırttı: 2020'nin en çok indirilen uygulamaları açıklandı!

iOS ve Android arasındaki rekabet, sadece cihazlar üzerinden değil uygulamalar üzerinden de yürüyor. App Store ve Google Play Store, iki platformun bu anlamdaki en büyük silahları. Araştırma kuruluşu SensorTower ise hem App Store'un hem de Google Play Store'un 2020'nin ilk altı ayını mercek altına aldı. Sonuç ise size bilemeyiz ama bizleri oldukça şaşırttı.

İŞTE 2020'NİN EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALARI

En çok indirilen uygulamalar listesinde başı TikTok çekiyor. TikTok, rapora göre 2020'nin ilk yarısında 626 milyon kez indirilmiş durumda. TikTok'un ardından ise WhatsApp ikinci sırayı alıyor. Koronavirüs sürecince indirme sayısında artış yaşayan Zoom ise listede WhatsApp ile ikinci sırayı paylaşıyor. Listenin tamamı ise şöyle:

APP STORE'DA EN ÇOK İNDİRİLEN 10 UYGULAMA

TikTok

Zoom

YouTube

Instagram

Facebook

Messenger

WhatsApp Messenger

Netflix

Gmail

DingTalk



GOOGLE PLAY STORE'DA EN ÇOK İNDİRİLEN 10 UYGULAMA

TikTok WhatsApp Messenger Facebook Zoom Instagram Messenger Likee SHAREit Aarogya Setu Snapchat

TİKTOK NASIL LİDER OLDU?

App Store ve Google Play Store'da TikTok gördüğünüz üzere başı çekiyor. Bu gerçekten ilgi çekici bir sonuç. TikTok'un tüm listelerde tepede yer almasının nedeni ise Hindistan nüfusu olabilir. Zira, uygulama özellikle Hindistan'da oldukça popüler. Ancak önümüzdeki altı ay içerisinde TikTok'un birinci sıradan inme ihtimali çok yüksek. Çünkü geçtiğimiz günlerde Hindistan hükümeti, TikTok'un Çin hükümetine veri sağladığını söyleyerek uygulamayı ülkede yasakladı.

