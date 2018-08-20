"Liderimiz Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek 'durmak yok yola devam' diyeceğiz"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Bize şantajla, tehditle istikamet gösterenlere liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek 'durmak yok yola devam' diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin Denizli il Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşmaya katılan Özkan, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden bugüne zafer üzerine zafer kazanarak, milletin teveccühüyle millete hizmetkar olduğunu belirtti. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Özkan, "İşte bu duyguların doyasıya yaşandığı Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Kurban, yaklaşmak demektir. Hakka ve onun emirlerine, dünyanın bütün nimetlerini elinin tersiyle iterek, yaklaşmayı ifade eder. İnşallah bu birlik ve beraberliği, bu milli ve manevi günlerimizde en güzel şekilde yaşayarak gelecekle ilgili umudumuzu, heyecanımızı ve mücadele azmimizi, kararlılığımızı taşıyacağız." ifadelerini kullandı. Özkan, AK Parti'nin ağustos ayında kurulduğunu, bu ayın zaferler ayı niteliği taşıdığını kaydederek, Malazgirt Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bu ayda kazanıldığını hatırlattı. Düşmanın çok olduğunu kaydeden Özkan, şöyle devam etti:

"Bize şantajla, tehditle istikamet gösterenlere liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek 'durmak yok yola devam' diyeceğiz. Daha çok kuduracaklar, daha çok çileden çıkacaklar, milletimize daha çok saldıracaklar. Neden? Artık eski güçlerini, kudretlerini kaybediyorlar. Hamdolsun. Ortadoğu'daki o akıttıkları kan ve göz yaşını artık akıtamayacaklar. Çünkü bu millet, gönül coğrafyamızın ve bütün insanlığın çadır direğidir. İnşallah bu görevimizi sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz." - "Bu coğrafyada Türkiye'siz bir oyun kurulmayacaktır" Bayramlaşma etkinliğine katılan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de birlik ve beraberlikle üstesinden gelinemeyecek hiçbir zorluğun bulunmadığını söyledi. Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara değinen Zeybekci, "O rahip falan bahane. Yani devlet kültüründe, uluslararası ilişkilerde eğer bir başka devletten bir şey istiyorsan, onun istenme yöntemleri vardır. Böyle durumlarda, özellikle bu durumlarda bu işler sessizce halledilirse ancak çözüm bulunabilir. Eğer böyle kamunun içinde, her tarafta, herkesin duyacağı şekilde tehdit ettiğin zaman bil ki sen onun öyle olmasını istemiyorsun, bil ki senin niyetin başka. Biz de senin niyetini biliyoruz; el öpen Türkiye, talimat alan Türkiye, emir alan Türkiye..." diye konuştu.