“Liderler Barışı Sağlayamazken Bedelini Mülteciler Ödüyor”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 20 Haziran Mülteciler Günü mesajında, dünya genelinde 82,4 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına vurgu yaptı. Grandi, “Dünya liderleri barışı sağlayamıyor ya da sağlamaya niyetleri yok gibi görünürken bunun bedelini giderek daha fazla sayıda yerinden edilmiş insan ödüyor” ifadelerini kullandı.

Mesajını Dünya Mülteciler Günü öncesinde yayınlayan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) lideri Grandi, yerlerinden edilenler arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da yer aldığına dikkat çekti.

UNHCR verilerine göre, son üç yılda bir milyona yakın çocuk “sürgün hayatında doğdu.” Bu çocukların geleceğinin risk altına olduğunun altını çizen Grandi siyasetçilere seslenerek, “Bugün, Dünya Mülteciler Günü politikacılara; çatışmaları, krizleri önlemek ve çözmek için daha fazlasının yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu net bir şekilde hatırlatma işlevi görmelidir. Aynı zamanda ırkları, milliyetleri, inançları veya diğer özellikleri ne olursa olsun insanları koruma zorunluluğunu, bölünmeyi ve nefreti körüklemek yerine sesini yükseltmeye ve adaletsizlikle mücadele etmeye olan gereksinimi ve başkalarını suçlamak veya mağdurları yermek yerine krizlere pragmatik ve kalıcı çözümler bulmak için kararlı olmaları gerektiğini” ifade etti.