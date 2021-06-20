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“Liderler Barışı Sağlayamazken Bedelini Mülteciler Ödüyor”

20.06.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 20 Haziran Mülteciler Günü mesajında, dünya genelinde 82,4 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına vurgu yaptı

“Liderler Barışı Sağlayamazken Bedelini Mülteciler Ödüyor”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 20 Haziran Mülteciler Günü mesajında, dünya genelinde 82,4 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına vurgu yaptı. Grandi, “Dünya liderleri barışı sağlayamıyor ya da sağlamaya niyetleri yok gibi görünürken bunun bedelini giderek daha fazla sayıda yerinden edilmiş insan ödüyor” ifadelerini kullandı.

Mesajını Dünya Mülteciler Günü öncesinde yayınlayan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) lideri Grandi, yerlerinden edilenler arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da yer aldığına dikkat çekti.

UNHCR verilerine göre, son üç yılda bir milyona yakın çocuk “sürgün hayatında doğdu.” Bu çocukların geleceğinin risk altına olduğunun altını çizen Grandi siyasetçilere seslenerek, “Bugün, Dünya Mülteciler Günü politikacılara; çatışmaları, krizleri önlemek ve çözmek için daha fazlasının yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu net bir şekilde hatırlatma işlevi görmelidir. Aynı zamanda ırkları, milliyetleri, inançları veya diğer özellikleri ne olursa olsun insanları koruma zorunluluğunu, bölünmeyi ve nefreti körüklemek yerine sesini yükseltmeye ve adaletsizlikle mücadele etmeye olan gereksinimi ve başkalarını suçlamak veya mağdurları yermek yerine krizlere pragmatik ve kalıcı çözümler bulmak için kararlı olmaları gerektiğini” ifade etti.

Grandi, dünya liderlerine, “bugünün küresel zorluklarını çözmek için harekete geçme ve birlikte çalışma” çağrısı yaptı.

Pandemi döneminde de mültecilerin en fazla zorluk çeken topluluklar arasında olduğunu söyleyen Grandi, “Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, pandeminin hakim olduğu dönemde, mültecilerin, uluslararası korumaya, güvenliğe ve desteğe ihtiyaçları varken, bunlara layıkken ve de tüm bunlara hakları varken, hem birbirlerine hem de ev sahibi topluluklara katkıda bulunduklarını gördük. Fırsat verildiğinde, biz virüsle topluca savaşırken temel hizmetleri sağlayan doktor, hemşire, temizlik görevlisi, yardım görevlisi, bakıcı, esnaf, eğitimci olarak ve diğer birçok görevde COVID-19 müdahalesinin ön saflarına koştular” dedi.

Grandi, mesajında gelecek ay düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları’nda yer alacak mülteci sporculara da dikkat çekti ve “Topluluklarımızdaki ve dünyadaki mültecilerle dayanışmayı ifade etmek için fırsat bildiğimiz Dünya Mülteciler Günü’nde, umarım her birimiz, evlerini terk etmek zorunda kalan insanların motivasyonunu, kararlılığını ve sağladıkları katkıları kabul ve takdir ederiz” dedi.

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