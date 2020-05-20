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''Liderler BM Genel Kurul Konuşmalarının Videosunu Göndersin''

20.05.2020 00:10 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Guterres, Corona virüsü salgını yüzünden dünya liderlerinin Eylül'de yapılacak BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları için New York’a büyük olasılıkla gelemeyeceğini belirterek, bu nedenle liderlerin Genel Kurul konuşmalarının videosunu göndermeleri önerisinde bulundu

''Liderler BM Genel Kurul Konuşmalarının Videosunu Göndersin''

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Eylül'de yapılacak BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarına katılacak dünya liderlerinin Corona virüsü salgını yüzünden New York’a büyük olasılıkla gelemeyeceklerini belirterek, bu durum nedeniyle liderlerin “Genel Kurul konuşmalarının videosunu göndermeleri'' önerisinde bulundu.

Genel Sekreter Guterres, dün Genel Kurul başkanına yazdığı mektupta BM 75. Genel Kurul çalışmalarına katılacak liderlerin önceden kaydedilmiş mesajlarının yayınlanması gibi farklı formatın uygulanması fikrini dile getirdi. Guterres ayrıca, Genel Kurul Salonu'ndaki mevcudiyetin, her delegasyon başına bir delegenin katılmasıyla sınırlanmasını önerdi.

“Görüşüm farklı bir format olsa da liderlerin Eylül’de konuşması”

Guterres, 75. BM Genel Kurul çalışmalarını 2021 yılına erteleme gibi farklı bir görüşün de olduğunu ancak kişisel fikrinin Eylül ayında değişik bir formatta da olsa liderlerin konuşmaları yapması yönünde olduğunu belirtti. Guterres, ''Organizasyonun çalışmalarının farklı bir biçimde de olsa devam etmesi, dünya liderlerinin salgın hastalıkla uluslararası mücadele ve diğer önemli uluslararası meseleler hakkındaki görüşlerini iletmelerinden yanayım” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, daha önce Fransız Paris Match dergisine verdiği röportajda, BM Genel Kurulu toplantılarının, Corona virüsü salgını nedeniyle düzenlenemeyebileceğini belirterek, ''Dünyanın dört bir yanından binlerce temsilcinin New York’ta bir araya gelmesi mümkün değil” diye konuşmuştu.

“Karar için üye ülkelerin görüşlerini alacağız”

74. BM Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad Bande, Eylül ayında yapılacak genel kurul çalışmalarının nasıl yapılacağı konusunda henüz bir karar alınmadığını, üye 193 ülkeyle görüşeceklerini belirterek, genel görüş çerçevesinde bir karara varılacağını kaydetti.

Salgın hastalık nedeniyle yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa da ne şekilde yapılacağı belli olmayan 75. Genel Kurul Başkanlığı için tek aday olan Türk diplomat Volkan Bozkır, bu yıl genel kurul çalışmalarının üst düzey toplantılarının tarihinin Corona virüsüne bağlı nedenler yüzünden değişebileceğini ifade etmişti.

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