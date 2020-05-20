''Liderler BM Genel Kurul Konuşmalarının Videosunu Göndersin''

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Eylül'de yapılacak BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarına katılacak dünya liderlerinin Corona virüsü salgını yüzünden New York’a büyük olasılıkla gelemeyeceklerini belirterek, bu durum nedeniyle liderlerin “Genel Kurul konuşmalarının videosunu göndermeleri'' önerisinde bulundu.

Genel Sekreter Guterres, dün Genel Kurul başkanına yazdığı mektupta BM 75. Genel Kurul çalışmalarına katılacak liderlerin önceden kaydedilmiş mesajlarının yayınlanması gibi farklı formatın uygulanması fikrini dile getirdi. Guterres ayrıca, Genel Kurul Salonu'ndaki mevcudiyetin, her delegasyon başına bir delegenin katılmasıyla sınırlanmasını önerdi.

“Görüşüm farklı bir format olsa da liderlerin Eylül’de konuşması”

Guterres, 75. BM Genel Kurul çalışmalarını 2021 yılına erteleme gibi farklı bir görüşün de olduğunu ancak kişisel fikrinin Eylül ayında değişik bir formatta da olsa liderlerin konuşmaları yapması yönünde olduğunu belirtti. Guterres, ''Organizasyonun çalışmalarının farklı bir biçimde de olsa devam etmesi, dünya liderlerinin salgın hastalıkla uluslararası mücadele ve diğer önemli uluslararası meseleler hakkındaki görüşlerini iletmelerinden yanayım” dedi.