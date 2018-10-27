Liderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da

Liderler, dörtlü zirvenin başlamasından önce bir araya gelerek basın mensuplarına toplu fotoğraf verdi.

Zirveden kareler

1 / 20 Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi. Almanya Başbakanı Merkel'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı. Merkel, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Vahdettin Köşkü'ne geçti. Merkel'i Vahdettin Köşkü'ne gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

2 / 20 Erdoğan ve Merkel, görüşme sırasında Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı manzarasını seyrederek, bir süre sohbet etti.

3 / 20 Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

4 / 20 Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İstanbul'a geldi.

5 / 20 Putin de zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne gitti.

6 / 20 Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak.

7 / 20 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak için İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

8 / 20 Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

9 / 20 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak için İstanbul'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

10 / 20 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü'nü beraber gezdi.

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