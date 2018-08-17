"Liderler hükmetmek için değil, hizmet için var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti'nin Türk halkı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için iyi yönetişime olan güveni yeniden tesis ettiğini belirterek, "Liderlerin ve politikacıların, insanlara hükmetmek için değil, onlara hizmet için var olduğunu dünyaya gösteriyoruz. Güçlü ve başarılı bir ülke olmanın sırrı budur." dedi.
Eker, AK Parti’nin 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla Türkiye'ye gelen uluslararası parti temsilcileri ve siyasiler onuruna Ankara'daki bir otelde resepsiyon verdi.
Resepsiyonda konuşan Eker, AK Parti'nin kurulduğu dönemdeki küresel ekonomik zorluklara dikkati çekerek, böyle zorlu bir dönemde kurulduğu yıl içerisinde iktidar partisi olduklarını anımsattı.
AK Parti'nin başarısının son 16 yıldır iktidar olmakla sınırlı kalmadığının altını çizen Eker, kendilerinin siyasi bir parti olmanın ötesinde Türkiye'deki ve tüm dünyadaki insanlar için güveni temsil ettiğini söyledi.
Eker, "AK Parti, Türk halkı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için iyi yönetişime olan güveni yeniden tesis etti. Liderlerin ve politikacıların, insanlara hükmetmek için değil, onlara hizmet için var olduğunu dünyaya gösteriyoruz. Güçlü ve başarılı bir ülke olmanın sırrı budur." ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin, siyaset arenasına haklı bir değişim talebiyle girdiğini dile getiren Eker, "AK Parti, dengeli bir modernleşme perspektifi ile hareket ederek, toplumsal değişimden ziyade sosyal gelişim anlayışını ortaya koydu." diye konuştu.
Eker, siyasi değişim talebini dile getirirken bu değişikliğin, yukarıdan aşağıya ve hızlı olmamasına, daha ziyade aşamalı ve katılımcı bir şekilde uygulanmasını savunduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Son 17 yılda AK Parti'nin değişim politikası halk tarafından güçlü şekilde desteklendi. Bu, AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk siyasi tarihinde oynadığı olumlu rolün önemli bir göstergesiydi. AK Parti, ekonomide kalkınmaya ve insan hakları ile sosyo-politik arenadaki özgürlüklerden kaynaklanan sorunları ortadan kaldıracak sözlerle siyasete girdi."
Eker, Türkiye'nin AK Parti ile yeni bir döneme girdiğinin altını çizerek, Erdoğan'ın 24 Haziran'da oyların yüzde 52'sini kazanarak beklendiği gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Başkanı seçildiğini anımsattı.
AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasını (GSYİH) üç kattan fazla arttığına, Türkiye'nin dünya pazarlarına açıldığına ve yüzlerce yeni üniversite ve araştırma merkezi kurulduğuna dikkati çeken Eker, "Erdoğan, 2007 ve 2010 yıllarında askeri müdahaleye ve yargı darbesi girişimlerine karşı durdu ve 15 Temmuz 2016'da Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) teröristlerinin darbe planını önledi." değerlendirmesinde bulundu.
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- "Seçim sonuçları Erdoğan ve AK Parti'ye olan güvenin göstergesi"
Eker, seçim sonuçlarının, halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan güvenini gösterdiğini belirterek, aynı derecede önemli olanın yeni başkanlık sistemine verilen destek olduğunu bildirdi.
"İnsanlar, uzun zamandır var olan antidemokratik güç araçlarını dengelemenin tek yolu olarak, Türkiye'nin siyasi sistemini dönüştürmenin bir yol olduğuna inanıyorlar." diyen Eker, siyasi istikrarı desteklemek ve Türk demokrasisini pekiştirmek için, başkanlık sistemini, krize eğilimli yapısal sorunların ortadan kaldırılmasında önemli bir araç olarak gördüklerini söyledi.
Eker, Erdoğan'ın mevcut sistemlerin insanlara hizmet götürme konusundaki eksikliğini gidermek için büyük çaba sarf ettiğine dikkati çekerek, halkın sadece tedavi ve hizmet alma hakkını önceliğe koyduğunu ve son 17 yıl boyunca her seçimde halkın kalbini ve oylarını kazandığını kaydetti.
"Türkiye'de siyasi iktidarı kullanmanın tek yolu halk seçimlerini kazanmaktır." değerlendirmesinde bulunan Eker, dış politikada Türkiye'nin uluslararası görünümünü genişlettiklerini, Afrika, Asya ve Latin Amerika gibi farklı bölgelere ulaştıklarını dile getirdi.
Eker, "Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki çalkantılı dünyada Türkiye'nin ulusal çıkarları için 360 derecelik bir dış politika bakış açısı gerekmektedir." ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin, dünyadaki ezilen insanlara yardım etme çabaları, Müslüman dünyasında ve başka yerlerde yüz milyonlarca insanın desteğini kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyük' sloganıyla özetlediği küresel adalet çağrısı, bazı iktidar merkezlerini rahatsız edebilir ancak mevcut küresel düzenin temel kusurlarından birine işaret eder."
Eker, bu yüzden Erdoğan'ın seçim zaferinin sadece Türkiye'de değil, Filistin, Somali, Myanmar, Afganistan, Pakistan, Orta Asya, Balkanlar ve diğer pek çok yerde de kutlandığına vurgu yaptı.
Eker, partilerinin 6. Büyük Kongresi'ne katılımlarından dolayı uluslararası parti temsilcilerine teşekkür etti.
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