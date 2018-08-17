"Liderler hükmetmek için değil, hizmet için var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti'nin Türk halkı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için iyi yönetişime olan güveni yeniden tesis ettiğini belirterek, "Liderlerin ve politikacıların, insanlara hükmetmek için değil, onlara hizmet için var olduğunu dünyaya gösteriyoruz. Güçlü ve başarılı bir ülke olmanın sırrı budur." dedi.

Eker, AK Parti’nin 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla Türkiye'ye gelen uluslararası parti temsilcileri ve siyasiler onuruna Ankara'daki bir otelde resepsiyon verdi.

Resepsiyonda konuşan Eker, AK Parti'nin kurulduğu dönemdeki küresel ekonomik zorluklara dikkati çekerek, böyle zorlu bir dönemde kurulduğu yıl içerisinde iktidar partisi olduklarını anımsattı.

AK Parti'nin başarısının son 16 yıldır iktidar olmakla sınırlı kalmadığının altını çizen Eker, kendilerinin siyasi bir parti olmanın ötesinde Türkiye'deki ve tüm dünyadaki insanlar için güveni temsil ettiğini söyledi.

Eker, "AK Parti, Türk halkı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için iyi yönetişime olan güveni yeniden tesis etti. Liderlerin ve politikacıların, insanlara hükmetmek için değil, onlara hizmet için var olduğunu dünyaya gösteriyoruz. Güçlü ve başarılı bir ülke olmanın sırrı budur." ifadelerini kullandı.