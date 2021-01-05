Liderler Kritik Seçimler Öncesinde Georgia’da

ABD’de gözler bugün yapılacak ve Senato’daki çoğunluğu belirleyecek olan Georgia seçimlerinde. Seçimler öncesinde dün Başkan Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, seçilmiş başkan Joe Biden, ve seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris eyalete giderek adaylara destek verdi. Başkan Donald Trump Cumhuriyetçi seçmenin çoğunlukta olduğu Dalton kentinde bir miting düzenliyor. Demokrat Senato adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock ile birlikte kampanya etkinliklerine katılan Joe Biden ise Georgia sakinlerine eyaleti son 30 yılda kazanan ilk Demokrat aday olmasını sağladıkları için teşekkür etti. Biden, destekçilerinden bir kez daha sandığa giderek bu kez demokrat Senato adayları Ossoff ve Warnock’a oy vermelerini istedi. Atlanta’da seyircilerin araçlarının içinde katıldıkları bir mitingde konuşan Biden, “Bu yeni bir yıl ve yarın Atlanta için, Georgia için ve Amerika için yeni bir gün olabilir. Kariyerimin hiçbir döneminde görmediğim bir şey; bir eyalet sadece gelecek 4 yıl için değil gelecek nesiller için de hedefimizi gerçekleştirebilir” dedi.

Biden, Georgia’da iki kez seçim sonuçlarının yeniden sayılmasına atıfta bulunarak Georgia’yı üç kez kazandığını söyledi. Biden Trump için “Siyasetçiler meşru seçimlere gölge düşürerek iktidarı elde edemez” dedi. Biden, Corona virüsüyle mücadele edebileceği kanunları çıkartması için Senato’da çoğunluğa ihtiyacı olduğunu söyledi ve Cumhuriyetçi senatörler David Perdue ve Kelly Loeffler için “Trump’ın dalkavukları” sözlerini kullandı. Başkan yardımcısı Mike Pence ise muhafazakar Hristiyan seçmenin bulunduğu bir kilise etkinliğine katıldı. Pence seçimlerin ikinci turunun “son savunma cephesi” olduğunu söyledi. İkinci turda yarışan isimlerden Cumhuriyetçi senatör Perdue, Corona virüsüne maruz kaldığı için kilisedeki etkinliğe telefonla katıldı. Perdue, oy verme görevinin “Tanrı’nın çağrısı” olduğunu söyledi ve “cumhuriyetimiz tehlikede” diye konuştu. Senato’daki ilk görev süresi Pazar günü sona eren Cumhuriyetçi Perdue ve ilk seçimini kazanmaya çalışan senatör adayı Cumhuriyetçi Loeffler, Kasım ayında seçimlerin ilk turunun ardından sürdürdükleri kampanyalarında Demokrat adayları sık sık “radikal solcu” ve “tehlikeli” olmakla suçladı.

Demokrat adaylar Ossoff ve Warnock ise Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato’nun Biden’ın özellikle Corona yardımları konusunda çıkartmak istediği yasalara engel olacağı uyarısında bulundu. Şu anda Senato’da 48’e karşı 50 koltukla Cumhuriyetçiler’in üstünlüğü var. Ossoff ve Warnock seçimden galip çıkarsa Demokratlar’la Cumhuriyetçiler’in Senato’daki sayısı 50-50 eşit hale gelecek ve oluşabilecek bir anlaşmazlığı başkan yardımcısı koltuğuna 20 Ocak’ta oturacak Demokrat Kamala Harris çözecek. Böylece Demokratlar Senato’da üstünlüğü ele geçirmiş olacaklar. Bu, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak Joe Biden için oldukça önemli. Biden’ın seçim süresince dile getirdiği vaatlerini yerine getirmesi açısından Senato’da Demokratlar’ın kontrolü elde etmesi önem taşıyor. Kasım ayında yapılan başkanlık seçiminde Biden, Georgia eyaletini 1992 yılından bu yana kazanan ilk Demokrat olmuştu. Kasım ayında Georgia’da kullanılan 5 milyon oyun 3,6 milyonu erken oylama sırasında verildi. Seçimin Senato için yapılan ikinci turundaysa 3 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı.