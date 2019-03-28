Liderler yerel seçim için yoğun mesai harcadı

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanırken, siyasi parti liderleri ise uzun süren seçim kampanyasında yoğun mesai harcadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, pazar günü yapılacak seçimlerde 30 büyükşehir, 51 il, 519 büyükşehir ilçesi, 403 ilçe, 386 belde belediye başkanı ile 50 bin 313 muhtar adayını belirleyecek.

Başta adaylar olmak üzere seçim sonuçları merakla beklenirken, siyasi parti liderleri ise kendi adaylarına oy istemek için yoğun bir kampanya dönemi geçirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim maratonunda 48 günde 57 il ve 14 ilçede düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için miting maratonu 8 Şubat'ta Sivas'ta başladı.

Miting maratonuna 9 Şubat'ta Aydın'da devam eden Erdoğan, 12 Şubat'ta Kastamonu ve Çorum, 15 Şubat'ta Bursa, 16 Şubat'ta Edirne, 17 Şubat'ta da Afyonkarahisar ve Balıkesir mitinglerinde halka buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur ve Isparta mitinglerini 18 Şubat'ta, Denizli ve Manisa mitinglerini 21 Şubat'ta, Muğla mitingini 22 Şubat'ta, Kahramanmaraş mitingini 23 Şubat'ta, Kayseri ve Hatay mitinglerini de 24 Şubat'ta gerçekleştirdi.