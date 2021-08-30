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Liderlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30.08.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Zaferin 99'uncu yıldönümü siyasilerin de gündemindeydi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti liderleri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

Liderlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti liderleri birer mesaj yayımladı.

Meclis Başkanı Şentop Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadelenin büyük bir şeref ve gurur olduğunu vurguladı.

Şentop, mesajında "Bugün Afganistan, yarın başka bir yerde önemli olan vatan ve milletimizin çıkarları ve o bölgelerde bulunan mazlumların devletimize duyduğu ihtiyaçtır. Türkiye dünya barışı ve iyiliği için bir ihtiyaç, milletimizin yüce ruhu bütün mazlumlar için bir ilaçtır. Dostumuza dost, düşmanımıza azap olmak atalarımızdan bize mirastır" vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

26 Ağustos günü Büyük Taarruz ile atılan ilk adımın, bundan tam 99 yıl önce, tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biri ile taçlandığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, egemen güçlerin prangalarından kurtularak tam bağımsızlığa kavuştuğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı

Büyük Zafer'in 99. yılı! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!Büyük Zafer'in 99. yılı! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!

Zafer bayramı dolayısısyla mesajını partisinin sosyal medya hesabından yayımlayan MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos'un önemine Ankara'da katıldığı törende de değindi:

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin harcı bu milletin bağımsızlığa düşkünlüğü, esarete düşmanlığıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 30 Ağustos'un büyük Türk milletinin yedi düvele "Dur" dediği tarih olduğunu belirterek, "Dumlupınar'da, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir...' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı
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