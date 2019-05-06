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Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ramazan tebriği

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti. Liderler görüşmede Ramazan ayının İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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