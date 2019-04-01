Liderlerden Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim sonuçları nedeniyle kutladığı belirtildi.

Yazılı açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etmişlerdir" denildi.

Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiği belirtildi.

ANKARA, (DHA)

