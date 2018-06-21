Liderlerden internet ve espor vurgusu!

Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor. Siyasiler, seçim öncesi gençleri ikna etmek için internet ve espora yönelik çeşitli çalışmalar yapıyorlar. İşte siyasilerin internet ve oyun dünyasına dair vaatleri;

Meral Akşener

İyi Parti’nin kurucusu ve başkan adayı Meral Akşener, sosyal medya üzerinden yürüttüğü seçim çalışmalarına çoğunluğu genç kesimi ilgilendiren "Türkiye'yi Fiber Ağlarla Öreceğiz, Pingleri Düşüreceğiz" mottosuyla yayınladığı mesajın ayrıntılarını şu şekilde açıkladı;

-İnternet erişiminin ülke genelinde yaygın, hızlı ve ucuz olmasını sağlayacağız.

-Alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza ve genç üniversite öğrencilerine, ücretsiz haberleşme imkânı sağlayacağız!

Muharrem İnce

Seçim kampanyası kapsamında açtığı youtube kanalı üzerinden gençlere yönelik verdiği mesajda ”Değerli genç kardeşim, geniş bant internet ile eSpor dünyasında yaşadığın ping ve lag problemlerini çözeceğiz” diyerek kısa bir videoyu da seçmenleriyle paylaştı.

Temel Karamollaoğlu

Temel Karamollaoğlu yürüttüğü seçim kampanyasında gençlere yönelik gönderdiği mektubunda ”Biliyoruz, gelecek sanalda ve biz sizin arkanızdayız. Gençler; bilgisayarınız PUBG kaldırmıyor diye Fortnite'a muhtaç olmayacağınız günler için...” mesajıyla dikkatleri çekti.