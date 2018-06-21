Liderlerden internet ve espor vurgusu!

Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor. Siyasiler, seçim öncesi gençleri ikna etmek için internet ve espora yönelik çeşitli çalışmalar yapıyorlar. İşte siyasilerin internet ve oyun dünyasına dair vaatleri;
Meral Akşener
İyi Parti’nin kurucusu ve başkan adayı Meral Akşener, sosyal medya üzerinden yürüttüğü seçim çalışmalarına çoğunluğu genç kesimi ilgilendiren "Türkiye'yi Fiber Ağlarla Öreceğiz, Pingleri Düşüreceğiz" mottosuyla yayınladığı mesajın ayrıntılarını şu şekilde açıkladı;
-İnternet erişiminin ülke genelinde yaygın, hızlı ve ucuz olmasını sağlayacağız.
-Alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza ve genç üniversite öğrencilerine, ücretsiz haberleşme imkânı sağlayacağız!
Muharrem İnce
Seçim kampanyası kapsamında açtığı youtube kanalı üzerinden gençlere yönelik verdiği mesajda ”Değerli genç kardeşim, geniş bant internet ile eSpor dünyasında yaşadığın ping ve lag problemlerini çözeceğiz” diyerek kısa bir videoyu da seçmenleriyle paylaştı.
Temel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu yürüttüğü seçim kampanyasında gençlere yönelik gönderdiği mektubunda ”Biliyoruz, gelecek sanalda ve biz sizin arkanızdayız. Gençler; bilgisayarınız PUBG kaldırmıyor diye Fortnite'a muhtaç olmayacağınız günler için...” mesajıyla dikkatleri çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Paritsi'nin sosyal medya mecralarından yayınlanan 1 dakikalık video ile gençlere çağrısını yaptı. ”Gelin, hep birlikte bug’sız yeni bir dünya tasarlayalım!” adlı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Cumhur İttifakı
Geçtiğimiz yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) duyurduğu ”2019’da AKK Kaldırılıyor” demesi oldukça dikkat çekmişti. Ancak bu seçim döneminde internet ve espor ile ilgili yeni bir proje yayınlanmadı.
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