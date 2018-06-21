SPOR

Liderlerden internet ve espor vurgusu!

ESPOR HABERLERİ  | 21.06.2018 15:09 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor. Siyasiler, seçim öncesi genç seçmenleri ikna etmek için internet ve espora yönelik çeşitli çalışmalar yapıyorlar. İşte liderlerin internet ve oyun dünyasına dair vaatleri!

Liderlerden internet ve espor vurgusu!

Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor. Siyasiler, seçim öncesi gençleri ikna etmek için internet ve espora yönelik çeşitli çalışmalar yapıyorlar. İşte siyasilerin internet ve oyun dünyasına dair vaatleri;

Meral Akşener
İyi Parti’nin kurucusu ve başkan adayı Meral Akşener, sosyal medya üzerinden yürüttüğü seçim çalışmalarına çoğunluğu genç kesimi ilgilendiren "Türkiye'yi Fiber Ağlarla Öreceğiz, Pingleri Düşüreceğiz" mottosuyla yayınladığı mesajın ayrıntılarını şu şekilde açıkladı;

-İnternet erişiminin ülke genelinde yaygın, hızlı ve ucuz olmasını sağlayacağız.
-Alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza ve genç üniversite öğrencilerine, ücretsiz haberleşme imkânı sağlayacağız!

DfP9s0JX4AUWQUu

Muharrem İnce
Seçim kampanyası kapsamında açtığı youtube kanalı üzerinden gençlere yönelik verdiği mesajda ”Değerli genç kardeşim, geniş bant internet ile eSpor dünyasında yaşadığın ping ve lag problemlerini çözeceğiz” diyerek kısa bir videoyu da seçmenleriyle paylaştı.

Temel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu yürüttüğü seçim kampanyasında gençlere yönelik gönderdiği mektubunda ”Biliyoruz, gelecek sanalda ve biz sizin arkanızdayız. Gençler; bilgisayarınız PUBG kaldırmıyor diye Fortnite'a muhtaç olmayacağınız günler için...” mesajıyla dikkatleri çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Paritsi'nin sosyal medya mecralarından yayınlanan 1 dakikalık video ile gençlere çağrısını yaptı. ”Gelin, hep birlikte bug’sız yeni bir dünya tasarlayalım!” adlı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Cumhur İttifakı
Geçtiğimiz yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) duyurduğu ”2019’da AKK Kaldırılıyor” demesi oldukça dikkat çekmişti. Ancak bu seçim döneminde internet ve espor ile ilgili yeni bir proje yayınlanmadı.


PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
CS:GO'da beklenen güncelleme geldi! CS:GO'da beklenen güncelleme geldi!
PUBG indirime girdi!PUBG indirime girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eSpor esporhaberleri esporgelişmeleri mynetespor seçim

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

Galatasaray'da Jack Wilshere defteri yeniden açıldı

Galatasaray'da Jack Wilshere defteri yeniden açıldı

Pastore, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi

Pastore, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi

Beşiktaş'ta İlhan Mansız bombası

Beşiktaş'ta İlhan Mansız bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
at bakalım at.nereye kadar.bol keseden atması güzel dimi,nasıl olsa vaatlerin hemen hiç biri yerine getirilmeyecek.
Diğer Haberler
Liderlerden internet ve espor vurgusu!

Liderlerden internet ve espor vurgusu!

CS:GO'da beklenen güncelleme geldi!

CS:GO'da beklenen güncelleme geldi!

PUBG indirime girdi!

PUBG indirime girdi!

DreamHack Open Summer turnuvasının şampiyonu belli oldu!

DreamHack Open Summer turnuvasının şampiyonu belli oldu!

Red Bull Ninja'ya sponsor oldu!

Red Bull Ninja'ya sponsor oldu!

Galatasaray ve InGame Group anlaştı!

Galatasaray ve InGame Group anlaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.