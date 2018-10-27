Liderlerden 'Suriye' zirvesi öncesi aile fotoğrafı

G\u00fclseli KENARLI-\u0130STANBUL DHA-T\u00dcRK\u0130YE'nin ev sahipli\u011finde, Almanya, Fransa ve Rusya'n\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla 'Suriye' konulu d\u00f6rtl\u00fc zirve, d\u00fczenleniyor. Zirve \u00f6ncesi liderler aile foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNERSultan\u0131n araba say\u0131s\u0131na inanamayacaks\u0131n\u0131z!RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc, y\u00fcksekli\u011fi ve tedavisi Burhaniye'de, S\u00fcper Loto talihlisi s\u0131r oldu
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