Liderlerden 'Suriye' zirvesi öncesi aile fotoğrafı (2)

G\u00fclseli KENARLI-\u0130STANBUL DHA-T\u00dcRK\u0130YE'nin ev sahipli\u011finde, Almanya, Fransa ve Rusya'n\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla 'Suriye' konulu d\u00f6rtl\u00fc zirve, d\u00fczenleniyor. Zirve \u00f6ncesi liderler aile foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi.PARTNERR\u00fcyan\u0131zda \u00f6l\u00fc akraban\u0131z\u0131 g\u00f6rd\u00fcyseniz...\u00c7at\u0131da kargalar\u0131n sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 yavru kediyi kurtard\u0131larBeyt\u00fc\u015f\u015febap'ta hayat normale d\u00f6nd\u00fc
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