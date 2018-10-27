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Liderlerden 'Suriye' zirvesi öncesi aile fotoğrafı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI-İSTANBUL DHA-TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla 'Suriye' konulu dörtlü zirve, düzenleniyor.

Gülseli KENARLI-İSTANBUL DHA-TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla 'Suriye' konulu dörtlü zirve, düzenleniyor. Zirve öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi.

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