Liderlerden 'Suriye' zirvesi öncesi aile fotoğrafı (3)

G\u00fclseli KENARLI-\u0130STANBUL DHA-T\u00dcRK\u0130YE'nin ev sahipli\u011finde, Almanya, Fransa ve Rusya'n\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla 'Suriye' konulu d\u00f6rtl\u00fc zirve, d\u00fczenleniyor. Zirve \u00f6ncesi liderler aile foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi. -PARTNERG\u00fczellikleri ile efsanele\u015fmi\u015f \u00fcnl\u00fclerin boylar\u0131na inanamayacaks\u0131n\u0131z!Bo\u015fanmayan kocas\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131na levye ile vurdu\u00c7at\u0131da kargalar\u0131n sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 yavru kediyi kurtard\u0131lar
Okuyucu Yorumları 0 yorum