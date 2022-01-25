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Liderlerden Ukrayna’ya Destek Mesajı

25.01.2022 03:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna sınırında binlerce asker konuşlandırmasından kaynaklanan gerilimde son durumu görüşmek üzere Avrupalı liderlerle video konferans yöntemiyle biraraya geldi

Liderlerden Ukrayna’ya Destek Mesajı

Başkan Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna sınırında binlerce asker konuşlandırmasından kaynaklanan gerilimde son durumu görüşmek üzere Avrupalı liderlerle video konferans yöntemiyle biraraya geldi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada liderlerin Rusya’nın askeri mevzilenmesinden duydukları kaygıyı ve Ukrayna’nın egemenliği ile toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yineledikleri belirtildi.

Liderlerin mevcut gerilimlere diplomatik çözüm bulunması konusundaki ortak isteklerini vurguladıkları ve Rusya ile çeşitli platformlardaki son temaslarını gözden geçirdikleri kaydedilen açıklamada, ‘‘Liderler Rusya’yı Ukrayna’ya karşı saldırgan hamlelerden caydırmak için NATO'nun doğu kanadında güvenliği güçlendirme hazırlıklarının da dahil olduğu Rusya’ya büyük sonuçlar ve ciddi ekonomik maliyet getirecek ortak çabaları görüştü’’ denildi.

Açıklamaya göre liderler transatlantik müttefikleri ve ortaklarıyla AB, NATO ve AGİT aracılığıyla yakın temas halinde çalışma konusundaki bağlılıklarını dile getirdi.

Görüşmeye Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson katıldı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamadaysa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna sınırındaki durumdan duyduğu kaygıyı dile getirdiği ve gerilimi sonlandırmak için birlikte çalışma gerekliliğini vurguladığı belirtildi.

Açıklamaya göre Macron, gerilimin sonlandırılmasının Rusya’ya yapılacak kararlı uyarılar, Avrupalı ortaklarla müttefiklerinin sürekli işbirliği ve Rusya ile diyaloğun arttırılması sayesinde mümkün olacağını belirtti.

Macron Putin ve Zelenski ile konuşacak

Macron, görüşmelerin Normandiya formatında süreceğini ve bu kapsamda 26 Ocak’ta Paris’te Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerinin siyasi danışmanları arasında bir görüşme yapılacağını kaydetti.

Macron’un gelecek günlerde Rusya Cumhurbaşkanı Vladmir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüşeceği belirtildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise görüşmenin ardından NATO’nun Ukrayna konusunda birlik olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Başkan Joe Biden, Avrupalı liderler ve NATO’nun Moskova’ya Ukrayna’ya yönelik bir saldırının sert yanıtı olacağı konusunda ortak mesaj verdiğini belirtti. Stoltenberg Twitter mesajında ‘‘Rusya’ın agresif tavırlarını arttırmasının ciddi sonuçları olacağı konusunda hemfikiriz’’ sözlerini kullandı.

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