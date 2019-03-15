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Liderlerden Yeni Zelanda’daki cami saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

Liderler, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından saldırıyı kınayan açıklama yaptı.Yeni Zelanda’da iki farklı camiye gerçekleştirilen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından saldırıyı kınama açıklamaları geldi.

Liderler, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından saldırıyı kınayan açıklama yaptı.
Yeni Zelanda’da iki farklı camiye gerçekleştirilen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından saldırıyı kınama açıklamaları geldi. Günlerdir Brexit süreç ile dünya gündeminde yer alan İngiltere Başbakanı Theresa May sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, “Christchurch kentinde yaşanan korkunç terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı. Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina da saldırıyı kınayarak, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e başsağlığı mesajı gönderdi.
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, saldırıyı “korkunç ötesinde” olarak tanımlayarak, “Masum insanlar katledildi” dedi.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, saldırının “üzücü” olduğunu bildirerek, “Yeni Zelanda’dan üzücü haberler aldık. Christchurch’daki vahşi saldırı Yeni Zelanda’nın hoşgörüsünün azaltmasına neden olmayacak” ifadelerini kullandı.
“Teröristlerin kazanmasına izin vermeyeceğiz”
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, “Kalbimiz, Yeni Zelanda halkıyla. Yeni Zelanda, dünyanın en barışçıl, huzurlu ve cömert ülkelerden biri. İngiltere’deki kardeşleriniz yanınızda” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Sajid Javid, “Barışçıl ibadet edenlere yönelik bu korkunç saldırı bizleri üzdü” dedi. Yeni Zelanda halkı ile ırkçılığa ve Müslüman karşıtı söylemlere yönelik dünyanın farklı noktalarındaki Müslümanlarla birlikte olduklarını ifade ederek İngiliz Bakan, “Korkunç bir terör saldırısı. Teröristlerin kazanmasına ve toplumumuzu bölmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise, “Endonezya saldırıyı şiddetle kınıyor” diyerek, saldırı sırasında camide bulunan 6 Endonezyalıdan üçünün kaçmayı başardığını ancak diğerlerinden haber alınamadığını dile getirdi.
İngiltere merkezli İslamofobia karşıtı grup Tell MAMA ise açıklamasında, İslam karşıtlığı ve düşmanlığının nasıl küresel bir konu haline geldiğini gösteriyor.

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