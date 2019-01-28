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Liderleri yaralanan Sarı Yelekliler’den ayaklanma çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2019 23:35 | Son Güncelleme

Fransa’da Sarı Yelekliler liderlerinden Jerome Rodrigues’in olaylarda gözünü kaybetmesi sonucu öfkelenen protestocular, halka gösteri çağrısında bulundu.Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yelekliler’in liderlerinden Jerome Rodrigues’in Cumartesi günü düzenlenen gösteriler sırasında bir gözünü kaybetmesinin ardından Sarı Yelekliler yeni bir çağrı yaptı.Tüm eylemi kamerasıyla Facebook hesabi üzerinden paylaşan Rodrigues’in plastik mermi ile yaralanma anının görüntülerini izleyen göstericiler, Rodrigues’i kahraman olarak nitelendirdi.Kısa mesafede polisin ilk önce eylemcilere dağıtmak için kullandığı gaz bombasının ayaklarına atıldığını aktaran Rodrigues, bu olaydan hemen sonra yüzüne polis tarafından ateş edildiğini söyledi.

Liderleri yaralanan Sarı Yelekliler’den ayaklanma çağrısı

Fransa’da Sarı Yelekliler liderlerinden Jerome Rodrigues’in olaylarda gözünü kaybetmesi sonucu öfkelenen protestocular, halka gösteri çağrısında bulundu.
Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yelekliler’in liderlerinden Jerome Rodrigues’in Cumartesi günü düzenlenen gösteriler sırasında bir gözünü kaybetmesinin ardından Sarı Yelekliler yeni bir çağrı yaptı.
Tüm eylemi kamerasıyla Facebook hesabi üzerinden paylaşan Rodrigues’in plastik mermi ile yaralanma anının görüntülerini izleyen göstericiler, Rodrigues’i kahraman olarak nitelendirdi.
Kısa mesafede polisin ilk önce eylemcilere dağıtmak için kullandığı gaz bombasının ayaklarına atıldığını aktaran Rodrigues, bu olaydan hemen sonra yüzüne polis tarafından ateş edildiğini söyledi. Dün Paris Cochin Hastanesinde 7 saat süren bir ameliyatı geçiren Rodrigues’ın Sarı Yelekli arkadaşları Fransa halkını ayaklanmaya çağırıyor. Olayı mahkemeye taşıyacaklarını aktaran Rodrigues’in avukatı Philippe de Veulle, mermiyi atan polislerin üzerinde kamera bulunmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, geçtiğimiz hafta plastik mermi silahını kullanan polislerin kamera ile takip edilmesini talimatı vermişti.
Sari Yelekliler’in liderlerine yönelik baskı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Lille şehrinde Sarı Yelekliler’in liderlerinden Alexandre Chantry gözaltına alınmıştı.

11. eylemin bilançosu
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 11. Sarı Yelekliler eylemine, 4 bini Paris olmak üzere ülke genelinde toplam 69 bin eylemci katılmıştı. Başta başkent Paris olmak üzere, Bordeaux, Toulouse ve Evreux şehirlerinde güvenlik güçleri ile eylemciler arasında arbede yaşanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eylemler sonucunda başkent Paris’te toplam 65 kişinin gözaltına alındığı aktarılırken bunlardan 5’inin reşit olmadığı belirtildi.

Liderleri yaralanan Sarı Yelekliler’den ayaklanma çağrısı

Liderleri yaralanan Sarı Yelekliler’den ayaklanma çağrısı

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