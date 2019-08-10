HABER

Liderlerin bayram programı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı ailesiyle Marmaris’te geçirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da, TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bayramın ilk gününü İstanbul'da geçirecek.  Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı ailesiyle Marmaris’te geçirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da, TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bayramın ilk gününü İstanbul'da geçirecek.
Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı’nı ailesi ile birlikte Marmaris’te geçirecek. Erdoğan’ın bayramın son günü ise İstanbul’da olması bekleniyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramı memleketi Tekirdağ’da karşılayacak. Şentop, bayram namazı ve kurban kesimi sonrası, Sahil Dolgu Alanı’nda Tekirdağlılarla bayramlaşacak. Şentop bayram süresince Tekirdağ’ın ilçelerini de ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise bayramın ilk günü İstanbul'da olacak.
KILIÇDAROĞLU BAYKAL'I ZİYARET EDECEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bayram süresince ailesiyle Antalya’da olacak. Kılıçdaroğlu’nun bayramın ilk günü CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı, ikinci günü de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etmesi bekleniyor.
BAHÇELİ ANKARA'DA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her bayram olduğu gibi bu bayramı da Ankara’da geçirecek. Bahçeli bayram namazının ardından partililerle birlikte MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in Anıttepe’deki mezarını ziyaret edecek. Bahçeli bayramın ikinci günü ise parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.
AKŞENER, İSTANBUL VE ANKARA'DA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayramın ilk günü İstanbul’da, ikinci günü Ankara’da olacak. Akşener, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, bayramı İstanbul’da geçirecek.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da bayramı karşılayacak. Bayram namazının ardından Destici, partililerle birlikte Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarını ziyaret edecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bayramı Ankara’da karşılayacak.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Bakan Yardımcısı Ersoy: "Bu bayramda 116 bin personel görevli"Bakan Yardımcısı Ersoy: "Bu bayramda 116 bin personel görevli"
Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazımAkar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
Son dakika! Akar'dan net Kıbrıs mesajı: Komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Partili başkan yardımcısı istifa etti

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 'çift maaş' iddialarını yalanladı

Başkan Soyer, 'çift maaş' iddialarını yalanladı

Son dakika: İbrahim Kalın'dan ABD ile kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltında

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.