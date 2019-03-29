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Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye, 31 Mart'ta yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da sandık başına gidecek - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara'da, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da oyunu kullanacak

Türkiye 31 Mart'ta yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, uzunca bir süredir devam eden yerel seçim mesaisinde sona yaklaşıldı.

Türkiye pazar günü belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, liderlerin oy verecekleri yerler de açıklandı.

Buna göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Çankaya'daki Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oy kullanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha önceki seçimlerde oyunu kullandığı Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandık başına gidecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 2132 sandıkta oyunu kullanacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara Etlik Uygur Özel Eğitim Uygulama, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da sandık başına gidecek. Uysal, Afyonkarahisar merkez Selçuklu İlkokulu 1201 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Üsküdar Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda oy verecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da İstanbul'da sandık başına gidecek. Kurtulmuş, İstanbul Fatih'teki 29 Mayıs İlkokulu'nda oy verecek.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla Aydınlı Emlak Konut Cemil Meriç İlk ve Ortaokulu'nda oy kullanacak.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda sandık başına gidecek.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu 1031 No’lu sandıkta oy kullanacak.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ise Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde oy verecek.

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