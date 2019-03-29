Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

Türkiye 31 Mart'ta yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, uzunca bir süredir devam eden yerel seçim mesaisinde sona yaklaşıldı.

Türkiye pazar günü belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, liderlerin oy verecekleri yerler de açıklandı.

Buna göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Çankaya'daki Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oy kullanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha önceki seçimlerde oyunu kullandığı Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandık başına gidecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 2132 sandıkta oyunu kullanacak.