Lidya Müge Akdağ kimdir, kaç yaşında ve babası kim? İşte Müge Anlı’nın herkesten sakladığı kızı

Bir dönemin magazin şefi olan Burhan Akdağ’la evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Lidya Akdağ’a canlı yayında teşekkür eden Müge Anlı, ‘’Böyle bir kız yetiştirdiğim için Allah’a şükrediyorum.’’ açıklamasında bulunmuştu. Burhan Akdağ’la olaylı bir şekilde ayrılan Müge Anlı’nın, kızı Lidya Akdağ’ın velayetini aldığı belirtilmişti… MÜGE ANLI’NIN KIZI LİDYA MÜGE AKDAĞ KİMDİR? Hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunmayan Lidya Akdağ, annesi Müge Anlı'nın adına TEMA Vakfı'na 100 adet fidan bağışlamıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderdiği mektupla gündeme gelen Müge Anlı’nın kızı Lidya Müge Anlı, 2002’de doğdu. Müge Anlı, kızı Lidya Müge Akdağ’ın mektubuyla duygusal anlar yaşarken, ‘’Böyle bir çocuk yetiştirdiğim için Allah’ıma şükürler ediyorum’’ açıklamasında bulunmuştu. Müge Anlı, kızının mektubunu okuduktan sonra, ‘’Sabah sabah beni ağlattın. Çok gururlandım çok teşekkür ediyorum sana kızım. Benim annem çam ağacının tohumları toplayıp onları fide haline getiriyor, ardından da onları herkese verip diktiriyor. Anneciğim kızıma da böyle bir sevgi aşıladığın için teşekkür ederim.’’ açıklamasında bulunmuştu.