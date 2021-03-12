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Lidya Müge Akdağ kimdir, kaç yaşında ve babası kim? İşte Müge Anlı’nın herkesten sakladığı kızı

12.03.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Lidya Müge Akdağ kimdir, kaç yaşında ve babası kim? İşte Müge Anlı’nın herkesten sakladığı kızı

Gazeteci ve ünlü sunucu Müge Anlı’nın herkesten sakladığı güzeller güzeli kızı Lidya Müge Akdağ, annesinin programına gönderdiği mektupla gündeme gelmişti. Lidya Müge Akdağ, annesinin adına TEMA Vakfı’na 100 adet fidan bağışlamıştı…

Bir dönemin magazin şefi olan Burhan Akdağ’la evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Lidya Akdağ’a canlı yayında teşekkür eden Müge Anlı, ‘’Böyle bir kız yetiştirdiğim için Allah’a şükrediyorum.’’ açıklamasında bulunmuştu. Burhan Akdağ’la olaylı bir şekilde ayrılan Müge Anlı’nın, kızı Lidya Akdağ’ın velayetini aldığı belirtilmişti…

MÜGE ANLI’NIN KIZI LİDYA MÜGE AKDAĞ KİMDİR?

Hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunmayan Lidya Akdağ, annesi Müge Anlı'nın adına TEMA Vakfı'na 100 adet fidan bağışlamıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderdiği mektupla gündeme gelen Müge Anlı’nın kızı Lidya Müge Anlı, 2002’de doğdu. Müge Anlı, kızı Lidya Müge Akdağ’ın mektubuyla duygusal anlar yaşarken, ‘’Böyle bir çocuk yetiştirdiğim için Allah’ıma şükürler ediyorum’’ açıklamasında bulunmuştu.

Müge Anlı, kızının mektubunu okuduktan sonra, ‘’Sabah sabah beni ağlattın. Çok gururlandım çok teşekkür ediyorum sana kızım. Benim annem çam ağacının tohumları toplayıp onları fide haline getiriyor, ardından da onları herkese verip diktiriyor. Anneciğim kızıma da böyle bir sevgi aşıladığın için teşekkür ederim.’’ açıklamasında bulunmuştu.

Lidya Müge Akdağ kimdir, kaç yaşında ve babası kim? İşte Müge Anlı’nın herkesten sakladığı kızı

Lidya Akdağ'ın mektubu :

"Zirvede olmanın getirdiği tatlı heyecanını gönülden paylaşıyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de çok güzel işlere imza atacağına, gücünün yettiği herkese yardım edeceğine ve en karmaşık olayları bile aydınlatacağına inanıyorum. Başarıların daim olsun kanatsız melek"

MÜGE ANLI’NIN ESKİ EŞİ BURHAN AKDAĞ KİMDİR?

Bir dönemin ünlü gazetecilerinden olan Burhan Akdağ, Müge Anlı'nın ilk ve tek evliliğini yaptığı eşidir. Burhan Akdağ, Kanal 6’da magazin şefliği yaptığı zamanlarda Müge Anlı'yı yanına muhabir olarak aldı. Çift, tanıştıklarında Burhan Akdağ evli ve çocukları vardı.

Burhan Akdağ'ın iddiasına göre; Müge Anlı, kızı Lidya Müge Akdağ'ın babası ile görüşmesine izin vermiyor. Burhan Akdağ ve Müge Anlı, boşanma davalarının ardından mal varlığı yüzünden de mahkemelik oldu.

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MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973’te doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminin arkasından Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapan Müge Anlı, 2007’de Şenay Düdek’le beraber Dobra Dobra programının sunuculuğunu yaptı.

Bu programda magazin camiasının önemli isimlerini misafir eden usta televizyoncuya beğeni ile izlenen programın ikinci sezonunda Pakize Suda eşlik etti. İlk başarısını bir magazin programıyla elde eden Müge Anlı, uzun bir zamandır kayıpları bulduğu, cinayetleri aydınlattığı programıyla gündeme damgasını vuruyor.

Lidya Müge Akdağ kimdir, kaç yaşında ve babası kim? İşte Müge Anlı’nın herkesten sakladığı kızı


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