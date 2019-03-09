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lifebox’tan sosyal medya için fotoğraf seçimine yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:29 | Son Güncelleme

lifebox, şimdi de sosyal medya paylaşımlarındaki kararsızlık durumlarına çare olacak.

lifebox’tan sosyal medya için fotoğraf seçimine yardım

lifebox, şimdi de sosyal medya paylaşımlarındaki kararsızlık durumlarına çare olacak. Uygulamanın içerisine eklenen PhotoPick özelliği ile kullanıcılar seçecekleri fotoğraflar arasından hangisinin daha fazla beğeni (like) alabileceğini görebilecek.
Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in 10 milyondan fazla indirilen bulut depolama servisi lifebox, sosyal medya paylaşımlarında kararsızlık durumlarına çare olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; Türkiye’de 33 milyon aktif kullanıcısı bulunan Instagram’ı kullanırken ’kararsızlık’ problemine çözüm sundu. lifebox’ın sunduğu PhotoPicks özelliğiyle uygulamaya yüklenilen fotoğraflar puanlanacak ve hangi fotoğrafın daha fazla etkileşim oluşturabileceğine dair öneri alınabilecek.

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