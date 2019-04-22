Lifecell'den 23 Nisan'da çocuklara özel iletişim hattı

İSTANBUL (AA) - Lifecell, yine bir ilke imza atarak anne babaların çocuklarına ilk cep telefonu hattı alırken yaşadıkları endişelere son veren bir "ilk hat" paketi hazırladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, güvenli internet, zaman yönetimi, akıllı fatura ve reklam engelleme gibi özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olan "Lifecell İlk Hattım" ile aileler çocuklarına sadece bir hat almakla kalmıyor; Dijital Zeka, İngilizce eğitimi, okuma alışkanlığı kazandırma ve zaman yönetimi gibi konuları içeren uçtan uca bir iletişim çözümü sunuyor.

"Lifecell İlk Hattım" ile artık aileler çocuklarına sadece güvenli bir hat değil aynı zamanda içerisinde Dijital Zeka, İngilizce eğitimi, okuma alışkanlığı kazandırma ve zaman yönetimi gibi çözümlerin de yer aldığı bir platform sunuyor.

"Lifecell İlk Hattım" sayesinde ebeveynler çocuklarının güvenli internet kullanımını kontrol edebiliyor ve aynı zamanda kimlerle görüşeceğini belirleyebiliyor.

Yine bu özel iletişim hattı ile internet kullanımında zaman yönetimi, reklamsız internet, kontrolsüz kullanım nedeniyle ortaya çıkacak yüksek faturaların engellenmesi gibi daha birçok özellik de anne ve babaların hizmetine sunuluyor. Pakete ek olarak çocuğum güvende özelliği sayesinde, anne babalar çocuklarını merak ettiğinde bulundukları yeri kolayca öğrenebiliyor.