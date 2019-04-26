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Lifecell’in yeni reklamının yüzü Can Bonomo oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

Son albümü ’Ruhum Bela’ ile yoğun ilgi gören Can Bonomo, Turkcell’in dijital markası Lifecell’in yeni reklamında rol aldı.Son albümü ’Ruhum Bela’ ile yoğun ilgi gören Can Bonomo, Turkcell’in dijital markası Lifecell’in yeni reklamında rol aldı.

Lifecell’in yeni reklamının yüzü Can Bonomo oldu

Son albümü ’Ruhum Bela’ ile yoğun ilgi gören Can Bonomo, Turkcell’in dijital markası Lifecell’in yeni reklamında rol aldı.

Son albümü ’Ruhum Bela’ ile yoğun ilgi gören Can Bonomo, Turkcell’in dijital markası Lifecell’in yeni reklamında rol aldı. Müşterilerine konuşma ve mesajlaşma da dâhil tüm iletişim hizmetini tamamıyla internet ve dijital platformdan sunan Lifecell’in yeni ‘Çok Net’ kampanyası için kameraların karşısına geçen Bonomo filmde, müzisyen kimliğinin dışına çıkarak farklı yönlerini gösterdi.

Filmde Can Bonomo müzisyenliğinin yanı sıra şiir ve resme olan ilgisini de izleyici ile paylaştı. Bugüne kadar birçok projede yer almasına karşın Lifecell reklam filminin kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu belirten Can Bonomo, herkesin bildiği yorumculuk yönü dışında büyük ilgi duyduğu şairlik ve ressamlık gibi değişik becerilerini de izleyicilerle paylaşma şansı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise "Lifecell’in en büyük kullanıcısı gençler. Bugün gençler internet sayesinde her türlü bilgiye anında ulaşıyor ve aynı anda birçok işi yapabiliyor. Filmde de Can’ın bu yönünü ortaya çıkardık. Hem şarkıcı hem şair hem de ressam oldu. Biz de gençlerimize Can Bonomo ile ‘Çok Net’ diyerek onlara potansiyellerini en yüksek şekilde kullanmaları için bol internetle kesintisiz iletişim sunuyoruz" dedi.

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