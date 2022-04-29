Light ürünler kilo almanıza neden olabilir

Yapay tatlandırıcılar ile ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar gösteriyor ki uzun süre, düzenli yapay tatlandırıcı kullanan kişilerde mesane kanseri oluşma riski oldukça artmaktadır. İkincisi ise yağ içeriğinin azaltılıp aynı tadı yakalamak için şeker ilave edilmesidir.

KİLO ALMANIZA NEDEN OLABİLİR

Burada önemli olan diğer bir nokta ise; insan vücudunda glukoneogenez denen bir süreç vardır.

Yani insan vücudu aldığı şekeri yağa çevirip depolayabilir. O yüzden yağ oranının artmasına neden olacak şeker içerikli ürünleri tüketmenin hiçbir anlamı olmamakla birlikte kilo vermek yerine kilo almanıza neden olabilir.



