HABER

Likya yolunda kaybolan gençler jandarma tarafından kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Antalya’nın Demre ilçesinde Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve yönlerini şaşırıp kaybolan dört genç, jandarma tarafından dört saatlik çalışmanın ardından bulunup kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre dün saat 17.50 sıralarında 112 acil çağrı merkezini arayan gençler Finike ilçesinden Demre ilçesine gelmek isterken Likya yolu üzerinde kayboldukları ihbarında bulunup yardım istedi.

Likya yolunda kaybolan gençler jandarma tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Demre ilçesinde Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve yönlerini şaşırıp kaybolan dört genç, jandarma tarafından dört saatlik çalışmanın ardından bulunup kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre dün saat 17.50 sıralarında 112 acil çağrı merkezini arayan gençler Finike ilçesinden Demre ilçesine gelmek isterken Likya yolu üzerinde kayboldukları ihbarında bulunup yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 asayiş timiyle arama çalışması başlattı. Gençlerin son belirlenen konumlarına göre başlatılan çalışma yaklaşık 4,5 saat sürdü. Yaşları 22 ile 18 arasında değişen S.A., Z.K., Ö.K. ve S.A., bulunarak aşağı indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen gençlerin herhangi bir rahatsızlıkları bulunmadığı tespit edildi.

PARTNERKimse ne olduğunu tahmin edemiyor!Kimse ne olduğunu tahmin edemiyor!
PKK'ya ait 1 mağara ve 12 sığınık imha edildiPKK'ya ait 1 mağara ve 12 sığınık imha edildi
Jandarmadan sahte para operasyonuJandarmadan sahte para operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.