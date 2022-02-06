Lille PSG ile Fransa Ligi 23.üncü hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Önceki sezonu liderlikle tamamlayan Lille mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Lille PSG maçı ne zaman saat kaçta? Lille PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Lille PSG maçı ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

LİLLE PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille, Fransa Ligi 23'üncü Hafta mücadelesinde PSG'yi ağırlıyor. Mücadele 6 Şubat Pazar günü 22.45'te canlı olarak ekrana geliyor.

LİLLE PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek. Fransa Ligi'nin 23'üncü Hafta mücadelesinde Lille, PSG karşısında 3 puan arıyor. Geçtiğimiz sezonu liderlikle tamamlayan Lille, rakibi karşısından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

