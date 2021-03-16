Lillördag: Kuzey Avrupa'nın 'Küçük Cumartesi' geleneği, stresten arınmak için bir model olabilir mi?

Harpo Adolfsson'un işi, Kuzey Kutbu rüzgarlarının savurduğu karlarla kapanan yolları açmak.

Ülkenin kuzeyindeki Jukkasjarvi'deki meşhur buz otelde greyder operatörü olarak çalışıyor.

63 yaşındaki Adolfsson'un, rüzgarın çok şiddetli olduğu günlerde sabah 04.00'te başlayan mesaisi 12 saate kadar çıkabiliyor.

Adolfsson, "İş makinesiyle çalışırken her zaman dikkatli olmanız gerekiyor. Gerçekten çok yorucu olabiliyor ve hafta sonunu iple çekmeye başlıyorsunuz" diyor.

Adolfsson ve bazı iş arkadaşları dört yıldır Çarşamba akşamları toplanıyor. Mum ışığında biralarını içiyorlar, Danimarka'ya özgü bir ekmek olan smorrebrod'la yaptıkları sandviçlerini yiyorlar.

Adolfsson evde hamburger yapmayı ve geyik ettiği pişirmeyi sevdiğini söylüyor. "O gün ne yiyeceğinizi bilmiyorsunuz. Bazen kızartma da olabilir somon da. Bazen üç çeşit yemek yiyoruz" diyor.

Adolfsson, güzel yemekler ve heyecanlı sohbetlerle dolu bu Çarşamba buluşmalarının kendisini canlandırdığını, moral depoladığını söylüyor. Özellikle de havanın 20 saat süreyle karanlık olduğu kış günlerinde.