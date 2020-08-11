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Lilly Becker bikinisinin üstünü çözünce göğüsleri açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 12:00 | Son Güncelleme

Hollandalı eski manken Lilly Becker teknede tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü isim suda keyif yapmak isterken beyaz bikinisinin açılmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Bir dönemin tenis yıldızı Boris Becker'in eski karısı Lilly Becker, İtalya'daki bir tatil sırasında fena yakalandı. Lilly Becker, eski kocası Boris'in yeni kız arkadaşı Lilian de Carvalho Monteiro ile yaşadığı sert tartışmanın ardından İtalya'nın Sardegna kentinde bir tekne turunun tadını çıkardı.

Tekneden denize giren ve sörf tahtasının üstünde vakit geçiren beyaz bikinisinin iplerini çözünce bikini vermesi kaçınılmaz oldu. Becker'in bikinisi üstünden kaydı ve göğüsleri ortaya çıktı.
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Becker bu durumu çok umursamadı ve denizden çıkıp teknesinde dinlenmeye devam etti.

Ünlü isim son iki haftadır arkadaşlarıyla parti yaparken görüntüleniyor. Bu durumsa koronavirüsü umursamadığı ve dikkatsiz olduğu sebebiyle eleştiriliyor.

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